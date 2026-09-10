María Brown: 'La tecnología es un arma de doble filo en la educación'

“La tecnología es un arma de doble filo en la educación” destacó María Brown, directora ejecutiva de Crisfe, quien adviertió que pasar largos períodos haciendo scroll puede acostumbrar al cerebro de niños y estudiantes a recibir información y estímulos en períodos cada vez más cortos.

Brown analizó los desafíos del uso de dispositivos digitales y redes sociales en el entorno escolar y familiar. Advirtió que la exposición prolongada al consumo pasivo de contenidos acostumbra al cerebro de niños y jóvenes a recibir estímulos en lapsos hipercortos, reduciendo progresivamente su capacidad de concentración, compresión lectora y pensamiento crítico. Indicó que aunque la tecnología constituye una herramienta clave para la innovación pedagógica cuando se aplica con intencionalidad didáctica, su uso desmedido y sin supervisión se convierte en un arma de doble filo que compromete los procesos de aprendizaje y el desarrollo neurológico de los estudiantes.