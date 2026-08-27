Carolina Lozano: 'Ninguna prefectura que ha cumplido el 100% de sus planes'

"No han cumplido, no han cumplido porque hasta el día de hoy no tengo ningún municipio, ninguna prefectura que ha cumplido el 100% de sus planes, ni siquiera cumplieron con la presentación", indicó Carolina Lozano, secretaria nacional de Gestión de Riesgos, sobre el plan ante el fenómeno de El Niño.

Lozano señaló que los gobiernos autónomos descentralizados enfrentan retrasos en la preparación ante las amenazas asociadas al fenómeno de El Niño. Advirtió que ninguna prefectura, ni municipio en el país ha cumplido al 100% con la ejecución de sus planes de prevención y respuesta, e indicó que varias administraciones locales ni siquiera formalizaron la entrega de su planificación técnica. Destacó que, esta omisión en el cumplimiento de las metas proyectadas expone a las comunidades a mayores vulnerabilidades frente a eventos adversos.