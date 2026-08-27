Miguel Ángel González: 'Lo primero es construir un plan para la ciudad'

"Lo primero es construir un plan para la ciudad sobre hacia donde tiene que ir en diferentes aspectos: educación, cultura, infraestructura, urbanismo, social, empleo, etc." indicó Miguel Ángel Gonzáles, presidente de la Junta Cívica de Guayaquil.

González destacó la urgencia de articular una estrategia de desarrollo a largo plazo que defina el rumbo prioritario de la ciudad en sus ejes estructurales. Enfatizó que el crecimiento ordenado y competitivo de Guayaquil requiere la construcción de un plan integral que contemple de manera simultánea áreas clave como la educación, la cultura, la infraestructura, el desarrollo urbanístico, la cohesión social y la generación de empleo.