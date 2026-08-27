Johnny Terán: 'Tienen que abastecer los hospitales, poner en marcha los planes de servicio social'

“Tienen que abastecer los hospitales, poner en marcha todos los planes de servicio social, que el ciudadano se de cuenta que no está abandonado que el Estado lo está visitando”, dice Johnny Terán, Prefecto de los Ríos, sobre el apoyo que necesitan del Gobierno.

Terán analizó la necesidad de fortalecer la articulación entre el Gobierno central y los gobiernos autónomos para responder a las demandas de la ciudadanía. Enfatizó que la atención del Estado no debe limitarse a discursos institucionales, sino traducirse en acciones concretas y visibles en el territorio, tales como garantizar el abastecimiento total de insumos y medicamentos en la red hospitalaria pública y poner en marcha los programas de asistencia social. Indicó que se debe asegurar una cobertura integral en salud y bienestar social es el mecanismo fundamental para transmitir certidumbre a la población y demostrar el respaldo activo del Estado en las comunidades.