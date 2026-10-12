Diego Zambrano: '12 484 personas están afectadas en Esmeraldas por las lluvias'

12 484 personas están afectadas en Esmeraldas por las lluvias y el fenómeno El Niño, indicó Diego Zambrano, prefecto de la provincia.

Zambrano presentó un desglose sobre los impactos provocados por las intensas precipitaciones y el desarrollo del fenómeno de El Niño en la provincia. Confirmó que la cifra de pobladores afectados asciende a 12 484 personas, producto de inundaciones, desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra que comprometen la conectividad vial rural y la infraestructura productiva local. Señaló que, la atención de la emergencia requiere articular de inmediato la asistencia humanitaria con la asignación prioritaria de recursos económicos por parte del Gobierno Central para desplegar maquinaria pesada, rehabilitar los ejes viales estratégicos y mitigar los daños socioeconómicos en las comunidades vulnerables.