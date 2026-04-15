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Iván Rodríguez: 'La solución inmediata es permitir que la empresa privada venda energía'

"La solución inmediata es permitir que la empresa privada venda energía" señaló Iván Rodríguez, exministro de Energía y Minas, sobre la crisis eléctrica.

Rodríguez planteó que la libre comercialización de energía es la vía más rápida para superar el déficit de generación en Ecuador, proponiendo la apertura del mercado para que el sector privado participe directamente en el suministro.