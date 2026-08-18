John Reimberg: 'La defensa de alias Pipo presentó un nuevo documento de súplica'

"Hemos cumplido con cada uno de los documentos que nos han solicitado y por eso extraoficialmente conocemos que se de ha aceptado la extradición, sin embargo va a tomar un poco más de tiempo porque la defensa de alias Pipo presentó un nuevo documento de súplica", señaló John Reimberg, ministro del Interior, sobre la extradición de alias Pipo.

Reimberg analizó los avances en las gestiones internacionales para lograr la extradición de alias 'Pipo'. Confirmó que el Gobierno ecuatoriano ha cumplido rigurosamente con todos los requerimientos y la documentación exigida por las autoridades correspondientes, lo que ha permitido conocer de manera extraoficial la aceptación de la solicitud. Aclaró que el retorno del procesado al país requerirá un tiempo adicional debido a las acciones legales presentadas por su equipo defensor, específicamente un recurso de súplica, el cual deberá ser resuelto por las instancias judiciales competentes antes de concretar su traslado.