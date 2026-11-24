Juan Carlos Vega: 'El principal dolor que tienen ahora los cuencanos es la seguridad'

Puesto que la actual administración municipal ha priorizado la organización de conciertos por encima de la protección ciudadana y carece de articulación operativa con el Gobierno Nacional, la capital azuaya enfrenta un deterioro en su tranquilidad, sostuvo Juan Carlos Vega, candidato a la Alcaldía de Cuenca.

Según Vega, establecer una cooperación institucional efectiva y reorientar el presupuesto local hacia la prevención del delito resulta indispensable para devolver la seguridad y el orden a la ciudad.