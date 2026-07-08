Trasladan de urgencia a Aquiles Alvarez desde la cárcel a una clínica

La defensa de Aquiles Alvarez denunció su estado crítico dentro de la cárcel.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue trasladado de emergencia desde la cárcel del Encuentro hacia una clínica de Guayaquil, este miércoles 8 de julio de 2026.

Según la defensa de Alvarez, el traslado se realizó sin notificación previa a sus abogados o familia.

El Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó que Alvarez fue trasladado hacia una casa de salud de Guayaquil.

Según el SNAI, el traslado se lo hizo para cumplir con exámenes médicos complementarios de la vesícula, una afección que fue reportada previamente por su defensa.

Asimismo, el SNAI indicó que el traslado permitirá que Alvarez reciba atención médica de acuerdo al diagnóstico que reciba.

Paralelamente, su abogado, Ramiro García, aseguró que la comunicación con Alvarez dentro de la cárcel es "bastante irregular por las condiciones en las que se encuentra privado de libertad".

García denunció que tampoco les permiten hacer conferencias virtuales.

Mientras tanto, se ha ordenado la incautación de la vivienda de Alvarez, con un plazo de 15 días para que la familia abandone la casa antes del desalojo.

Alvarez se mantiene recluido en la cárcel del Encuentro por dos órdenes de prisión preventiva por el caso Grillete y Triple A.