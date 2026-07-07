Medidas cautelares en Ecuador: ¿Cuándo un procesado puede quedar libre?

En Ecuador no todos los procesados por un delito reciben prisión preventiva, sino que quedan en libertad y así pueden defenderse.

Las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, son herramientas previstas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que buscan garantizar que el procesado comparezca al juicio sin necesidad de permanecer encarcelado, siempre que el juez considere que esa medida es suficiente.

Constantemente el ministro del Interior, John Reimberg, y la Policía Nacional han expresado públicamente su malestar por decisiones judiciales que han permitido que procesados recuperen su libertad mediante medidas cautelares alternativas.

Desde el Gobierno sostienen que estas resoluciones generan frustración entre los uniformados que participan en operativos de alto riesgo y, según su criterio, debilitan la lucha contra la delincuencia organizada.

Según Reimberg, existe preocupación cuando personas detenidas en operativos policiales salen de prisión poco tiempo después bajo presentaciones periódicas , prohibición de salida del país u otras medidas sustitutivas.

A su juicio, estas decisiones pueden afectar el trabajo de las fuerzas del orden y enviar un mensaje de impunidad frente a estructuras criminales.

En esa misma línea, la Policía Nacional ha difundido en reiteradas ocasiones comunicados en los que destaca el esfuerzo operativo desplegado para capturar a presuntos delincuentes y expresa su inconformidad cuando los jueces sustituyen la prisión preventiva por otras medidas cautelares.

La prisión preventiva no es el camino

En Ecuador, la prisión preventiva es considerada una medida excepcional.

Antes de ordenarla, el juez debe analizar si existen otras medidas menos cautelares que permitan asegurar que el procesado no huya, no obstaculice la investigación y comparezca cuando sea requerido por la justicia.

Por ello, cuando un tribunal revoca una prisión preventiva, el procesado no queda libre de la investigación, sino que pasa a cumplir otras obligaciones impuestas por la autoridad judicial.

¿Cuáles son las principales medidas alternativas?

Las medidas cautelares son ordenadas por el juez o el triunal que conoce el caso.

Las que se ordenan con mayor frecuencia en lugar de la prisión preventiva son:

Presentaciones periódicas ante la autoridad judicial El procesado debe acudir al juzgado en los días y horarios establecidos para demostrar que permanece a disposición de la justicia. Prohibición de salida del país Se impide que el procesado abandone Ecuador mientras dure el proceso penal, reduciendo el riesgo de fuga. Retención de documentos de viaje En algunos casos se dispone la entrega del pasaporte u otros documentos que permitan salir del país, para garantizar que el procesado no abandone Ecuador. Uso de dispositivo de vigilancia electrónica El conocido grillete electrónico permite monitorear la ubicación del procesado cuando el juez lo considera necesario.

¿Qué ocurre si se incumplen las medidas?

El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones puede tener consecuencias legales.

Si un procesado deja de presentarse ante el juez, intenta salir del país sin autorización o incumple otra medida impuesta, la Fiscalía puede solicitar que se revoquen las medidas alternativas y se dicte prisión preventiva.

El juez evaluará nuevamente los riesgos procesales antes de tomar una decisión.

La defensa en libertad no significa inocencia ni condena

Las medidas cautelares no constituyen una sanción ni anticipan una condena.

Su única finalidad es garantizar que el proceso penal continúe normalmente mientras se respeta el principio de presunción de inocencia.

La responsabilidad penal solo puede establecerse mediante una sentencia ejecutoriada.

La posibilidad de defenderse en libertad tampoco significa que una persona ha sido exculpada de un delito.

Caso Goleada: entre prisión preventiva y medidas alternativas

Uno de los ejemplos más recientes es el caso Goleada, donde el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus hermanos inicialmente recibieron prisión preventiva.

Posteriormente, un tribunal dejó sin efecto esa medida para y dispuso medidas alternativas, permitiéndoles continuar el proceso en libertad. Salvo al alcalde, quien cumple prisión preventiva por otros casos.

Sin embargo, el caso volvió a una nueva audiencia, el lunes 6 de julio de 2026, en la que el juez volvió a ordenar prisión preventiva por este caso.