¿Qué pasa en el caso Goleada? Este es el estado judicial de Aquiles Alvarez y sus hermanos

El caso Goleada, en el que se investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, volverá a tener un capítulo clave este lunes 6 de julio de 2026.

Ese día está prevista una audiencia en la que un juez podría volver a pronunciarse sobre las medidas cautelares de varios de los procesados, entre ellos el alcalde de Guayaquil, y sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez.

La expectativa se centra en la posibilidad de que se dicte nuevamente prisión preventiva para algunos de los investigados, dentro de un proceso que investiga una presunta delincuencia organizada relacionada con lavado de activos y defraudación tributaria, según la Fiscalía.

La Fiscalía amplió la investigación e incorporó a nuevos familiares y empresas presuntamente relacionadas con la estructura investigada.

En esa diligencia también solicitó nuevas medidas cautelares, incluida prisión preventiva para algunos de los nuevos vinculados.

Ahora, el proceso entra en una nueva etapa judicial y el juez deberá resolver los pedidos presentados por la Fiscalía. Entre las decisiones que podrían adoptarse está volver a dictar prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil y sus hermanos, dependiendo de los argumentos que presenten las partes durante la audiencia.

Si el juez dispone nuevas medidas cautelares, estas entrarán en vigencia de inmediato, aunque podrán ser apeladas por las defensas.

Paralelamente, la Fiscalía continuará con la instrucción fiscal para recopilar más elementos de convicción en contra de las personas procesadas.

Una vez concluida esa etapa, deberá decidir si presenta un dictamen acusatorio para solicitar que el caso avance a la fase preparatoria de juicio o si considera que no existen suficientes elementos para continuar con la acusación.

¿Cuál es la situación de Aquiles Alvarez?

Inicialmente, el alcalde recibió prisión preventiva dentro del caso Goleada. Sin embargo, en abril una Sala de la Corte Provincial de Pichincha revocó esa medida al considerar que no se justificaba mantenerla en ese proceso.

Pese a ello, Aquiles Alvarez no recuperó la libertad porque permanece privado de libertad por otras causas judiciales, como el caso Grillete, por incumplimiento de orden legítima de actividad competente, y caso Triple A por tráfico ilegal de combustibles.

Es decir, aunque en el caso Goleada se levantó la prisión preventiva, su situación personal no cambió porque sigue encarcelado en la cárcel del Encuentro por procesos distintos.

¿Qué ocurre con los hermanos Alvarez?

La situación de Antonio y Xavier Alvarez es diferente. Ambos también fueron detenidos cuando inició el caso y permanecieron en prisión preventiva hasta abril, cuando la Sala de la Corte Provincial aceptó su apelación y dejó sin efecto esa medida.

Desde entonces afrontan el proceso en libertad, pero con medidas cautelares alternativas a la prisión.

Entre ellas constan la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad competente mientras continúa la investigación.