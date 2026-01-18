Ecuatoriano fue detenido violentamente por agentes de Estados Unidos en Minneapolis

Un video difundido en redes sociales muestra una violenta detención de un hombre ecuatoriano en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, en medio de una ola de protestas en contra de la intervención de agentes de migración en ese estado.

El clip fue grabado el 9 de enero de 2026, y fue verificado y publicado por la cadena CNN este domingo 18 de enero.

En el video se observa a cuatro o cinco agentes del Departamento de Seguridad Nacional sometiendo en el suelo a un hombre vestido con un pantalón jean y una camiseta blanca.

La mujer que graba la agresión intenta llamar la atención y se la escucha decir "¡deja de darle rodillazos en la cara!", cuando uno de los uniformados se levanta y camina hacia ella.

El hombre fue esposado y detenido. Según información de la cadena CNN, se trata de un "extranjero delincuente de Ecuador con antecedentes penales". Sin embargo, las autoridades no han brindado detalles de quién se trata o si es requerido por la justicia.

La cadena televisiva estadounidense consultó a las autoridades de ese país por este caso en particular, pero no hay ninguna respuesta hasta la fecha de publicación del video.

Los testigos refirieron que el hombre no se opuso al arresto ni presentó conductas que motivaran la detención por parte de los agentes estadounidenses.