Trump amenaza con enviar militares para sofocar protestas contra el ICE en Minnesota

Agentes federales y policías antidisturbios se enfrentan a manifestantes tras el tiroteo de un venezolano a manos de un agente del ICE.

Donald Trump amenazó este jueves 15 de enero del 2026 con desplegar militares en Mineápolis, donde las protestas por la actuación de los agentes de migración aumentaron después de que en la víspera un miembro del ICE hiriera de bala a un hombre.

La ciudad del estado de Minnesota es escenario de protestas contra el servicio de migración desde la semana pasada por la muerte de una mujer estadounidense de 37 años a manos de uno de sus agentes.

La ira de la población aumentó después de que un agente del ICE hiriera de bala a un venezolano el miércoles.

"Si los políticos corruptos de Minnesota no acatan la ley y detuvieron los ataques de los agitadores profesionales y los insurrectos contra los patriotas del ICE, que solo tratan de cumplir con su trabajo, invocaré el Acta Insurreccional", que le otorga el poder de desplegar militares en territorio nacional, declaró Trump en la red Truth Social.

Las autoridades municipales pidieron "mantener la calma" ante el nuevo ataque del ICE.

¿Qué es la Ley de Insurrección?

La Ley de Insurrección que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con invocar en Minnesota permite al mandatario desplegar al Ejército para reprimir episodios de desorden civil.

Aunque popularmente se la conoce como Ley de Insurrección de 1807, se trata en verdad de una amalgama de distintos estatutos promulgados por el Congreso entre 1792 y 1871, según subraya el Centro Brennan para la Justicia, un instituto de pensamiento no partidista que aboga por el Estado de derecho.

Esa normativa está considerada uno de los poderes de emergencia más contundentes.

En circunstancias normales, la ley Posse Comitatus, de 1878, prohíbe que el Ejército participe en actividades de aplicación de la ley civil. Invocar la Ley de Insurrección suspende temporalmente esa otra legislación

.¿Cuándo se aplica?

Está pensada para ser utilizada en crisis que superen la capacidad de respuesta de las autoridades civiles, pero, según el Centro Brennan, su uso no está claramente definido ni limitado, lo que otorga a los presidentes un poder considerable para estipular cuándo y dónde desplegar las fuerzas militares dentro del país.

Aunque una de sus provisiones -la 251- señala que requiere el consentimiento de un Estado, otras dos -la 252 y 253- le permiten movilizar a las tropas sin la petición del Estado afectado e incluso en contra de su voluntad.