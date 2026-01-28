Falleció en Tulcán Ana Luisa Montenegro, madre del ciclista ecuatoriano Richard Carapaz

Ana Luisa Monetenegro, madre del ciclista ecuatoriano Richard Carapaz ha fallecido en Tulcán este miércoles 28 de enero de 2026.

Esta información fue confirmada a través de un chat de prensa de la 'Locomotora del Carchi', quien arrancaba este día en el Trofeo Calvià, en Mallorca, pero no se presentó en la línea de partida.

"Richard y su familia les agradecen sus condolencias y, al mismo tiempo, les pedimos respeto en sus publicaciones", precisó su representante.

El ciclista ecuatoriano compartió una fotografía junto a su madre y un corto mensaje en redes sociales. "Mi amor por ti existe desde que tengo memoria y perdurará hasta que mi existencia vuelva a unirse con la tuya. TE AMO, MAMITA", escribió Carapaz.

Las causas de la muerte de Montenegro no han sido difundidas, pero se sabe que ha padecido algunos quebrantos en su salud en los últimos años.

En 2022 la madre de Carapaz estuvo internada varios días en un hospital, incluso se emprendió una campaña de donación de sangre que ella necesitaba.