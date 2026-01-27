Luto en la música nacional, muere Jorge Ponce exbaterista de la agrupación Tranzas

Jorge Ponce, músico y exintegrante de Tranzas falleció producto de una caída en sus casa

Jorge Ponce, músico guayaquileño de 55 años, y primer baterista de Tranzas falleció y sumió al grupo y sus fans en un profundo dolor.

Ponce fue parte de los primeros integrantes de Tranzas junto a Douglas Bastidas, Troi Alvarado y David Rodríguez, en el génesis de la agrupación.

La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por Douglas Bastidas, líder y vocalista de la banda, que utilizó sus redes sociales para despedirse de quien consideró su "hermano" y "compañero de mil batallas".

El vocalista también reveló que el fallecimiento del músico ocurrió tras una caída accidental en su vivienda. Ponce se encontraba bajo supervisión médica al momento del incidente.

En su despedida le compartió sentidas palabras: "Yoyó Ponce, siempre has estado y estarás en mis recuerdos más felices R.I.P.".

En 1992, Jorge Ponce decidió dejar Tranzas para emprender su carrera como solista. Tras su salida, Alfonso Vélez ocupó su lugar en la batería.