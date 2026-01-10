El exentrenador de Barcelona Mario César Jacquet falleció a los 79 años

El exfutbolista y entrenador paraguayo Mario César Jacquet murió a los 79 años, sin que se conozcan aún las causas del deceso. Así lo informó, este sábado 10 de enero de 2026, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

"Lamentamos la sensible partida de Mario César Jacquet, exjugador y entrenador de varios equipos de nuestro fútbol", dijo la APF en su cuenta de X. "Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos", añadió.

Jacquet debutó como futbolista profesional en 1966, a los 19 años, en Olimpia, el club más ganador de Paraguay.

Pero dos años después pasó a Cerro Porteño, el mayor rival de Olimpia, donde estuvo por tres temporadas y ganó su único título como jugador en el fútbol de su país.

En 1971 fichó por el Burgos del fútbol español y después llegó al Real Oviedo, con el que ganó un título de la segunda división. También jugó en el Real Valladolid, Elche y Orihuela Deportiva, club en el que puso fin a su carrera como jugador en 1986.

Faceta de entrenador

Como entrenador, Jacquet dirigió en clubes de Perú, Ecuador y su natal Paraguay, donde alzó un título con Cerro Porteño en la temporada de 2001.

Entre 2006 y 2007 fue entrenador en el Barcelona Sporting Club. Este equipo enviaron una nota de pesar por su fallecimiento, a través de redes sociales.

"Quienes formamos parte de esta institución expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos y nos unimos solidariamente a su dolor en este difícil momento", publicó Barcelona.

También fue el seleccionador del equipo paraguayo sub20 que alcanzó los octavos de final en el mundial de la categoría de 1999 y estuvo, en 2013, en el banquillo del Elche Ilicitano de España.