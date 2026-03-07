Críticas por foto de funcionaria de la Prefectura de Pichincha 'durmiendo' en la oficina

Funcionaria de la Prefectura de Píchincha captada "durmiendo" en su oficina

La periodista Carla Maldonado dinfundió imágenes de la funcionaria Matilde Rengifo donde se la observa supuestamente "durmiendo" en su oficina en la Prefectura de Pichincha.

Con el texto "en la Prefectura de Pichincha... la vida es más sabrosa". Maldonado cuestiona a Rengifo, que ocupa el cargo de secretaria General de la Prefectura de Pichincha.

Según Maldonado, la funcionaria fue captada "durmiendo, en horas de oficina".

Además, en su publicación en la red social X, asegura que el "sueldo es de USD 3 500, según la nómina de la entidad".

Hasta este sábado 7 de marzo, la Prefectura de Pichincha y su titutal, Paola Pabón no se había pronunciado sobre estas imágenes.