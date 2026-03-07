Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Actualidad

Críticas por foto de funcionaria de la Prefectura de Pichincha 'durmiendo' en la oficina

Según la periodista Carla Maldonado, la funcionaria fue captada "durmiendo, en horas de oficina".

Funcionaria de la Prefectura de Píchincha captada "durmiendo" en su oficina

Carla Maldonado

Autor

Redacción Teleamazonas

Actualizada:

07 mar 2026 - 13:57

Unirse a Whatsapp

La periodista Carla Maldonado dinfundió imágenes de la funcionaria Matilde Rengifo donde se la observa supuestamente "durmiendo" en su oficina en la Prefectura de Pichincha.

 Con el texto "en la Prefectura de Pichincha... la vida es más sabrosa". Maldonado cuestiona a Rengifo, que ocupa el cargo de secretaria General de la Prefectura de Pichincha.

Según Maldonado, la funcionaria fue captada "durmiendo, en horas de oficina".

Además, en su publicación en la red social X, asegura que el "sueldo es de USD 3 500, según la nómina de la entidad".

Hasta este sábado 7 de marzo, la Prefectura de Pichincha y su titutal, Paola Pabón no se había pronunciado sobre estas imágenes.

thumb
Carla MaldonadoCarla Maldonado

Te puede interesar