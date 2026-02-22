Reforma Cootad: Autoridades locales y movimientos anuncian acciones ante Corte Constitucional

Diversas autoridades locales y movimientos políticos anunciaron que acudirán a la Corte Constitucional del Ecuador tras la aprobación de la reforma al COOTAD, que fue publicada como Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD y que modifica la forma en que gobiernos autónomos descentralizados administran sus recursos.

La reforma incluye una regla mínima de gasto que obliga a municipios y prefecturas a destinar un porcentaje creciente de su presupuesto a inversión en obras y servicios públicos, con metas progresivas hacia un 70 % del gasto total en los próximos años.

Además, obliga a la publicación trimestral de informes de ejecución presupuestaria y establece mayores mecanismos de supervisión desde el Ministerio de Finanzas.

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, afirmó que presentará una demanda de inconstitucionalidad, al considerar que la normativa vulnera la autonomía territorial y la descentralización.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, también advirtió que la ley podría convertirse en una de las más impugnadas ante la Corte y que varios sectores municipales se sumarán a las acciones legales.

El movimiento Pachakutik confirmó que presentará su propia demanda, argumentando que la reforma afecta la participación local y el manejo de recursos. En paralelo, algunos prefectos y alcaldes han señalado que la eliminación o modificación de competencias sin diálogo previo podría impactar programas sociales y servicios municipales.