Alcaldes marcharon hacia la Asamblea para pedir archivo de Ley propuesta por Noboa

El alcalde de Quito encabezó la marcha que se dirigió a la Asamblea Nacional.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, encabezó este jueves 12 de febrero del 2026 una marcha hacia la Asamblea Nacional para solicitar el archivo del Proyecto de Ley Económica Urgente para Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Decentralizados, que se analiza en el Legislativo.

Entre los asistentes a la marcha estuvo la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, así como representantes de Gobiernos locales de Imbabura. Además de decenas de ciudadanos que acudieron con carteles y consignas en contra del Gobierno.

Pabón señaló que los representantes de los principales municipios y prefecturas del país no fueron convocados a la Comisión de Desarrollo Económico, donde se tramita el proyecto enviado por el Ejecutivo con carácter de económico urgente y cuyo primer debate está previsto para este jueves.

“Se ve afectada la obra pública y es un impacto para la economía. Por cada dólar que invierte el Gobierno Nacional, los subnacionales invertimos tres veces más”, dijo Pabón. También advirtió que la normativa afectaría a los servicios sociales. En ese contexto, pidió al Legislativo archivar la iniciativa.

Además, indicó que el Gobierno le debe a los GAD más de 1000 millones de dólares y que la Ley prevé licuar esta deuda.

La movilización provocó que se refuerce la seguridad en los exteriores de la Asamblea Nacional, donde la Policía ubicó vallas metálicas y restringió el acceso al Palacio Legislativo.