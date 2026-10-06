Tras meses de búsqueda, ballenas azules no aparecen en zonas habituales de Galápagos

Durante meses científicos recorrieron distintos sitios de Galápagos para buscar ballenas azules y no las encontraron.

Las ballenas azules no aparecieron durante meses de búsqueda en zonas de Galápagos donde históricamente han sido registradas. Al mismo tiempo, una expedición científica encontró temperaturas del océano más altas de lo habitual, en medio de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño en Ecuador.

Entre octubre de 2025 y julio de 2026, investigadores recorrieron aguas de San Cristóbal, Isabela, Fernandina y Santiago, con especial atención al Canal Bolívar.

La expedición forma parte del trabajo de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, liderada por Daniela Alarcón y Juan Pablo Muñoz, investigadores de la Universidad San Francisco de Quito USFQ y el Galápagos Science Center (GSC), junto con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF Ecuador) y el apoyo de especialistas de Oregon State University y University of Wisconsin.

El objetivo era localizar ballenas azules para instalar transmisores satelitales y estudiar sus rutas migratorias. Pese al esfuerzo de búsqueda, no encontraron ningún ejemplar.

El resultado contrasta con 2025, cuando, bajo un protocolo mensual estandarizado, se registraron 45 avistamientos de ballena azul y agosto concentró la mayor proporción de la temporada.

Científicos detectan temperaturas inusuales en Galápagos

Aunque no encontraron ballenas, la expedición recopiló información sobre las condiciones del océano.

La temperatura superficial del mar estuvo entre 25,52 y 27,56 °C, valores elevados para la temporada fría, cuando habitualmente oscila entre 19 y 24 °C en el centro y este de Galápagos y entre 16 y 22 °C en el sector occidental.

También se detectaron cambios bajo la superficie. La masa de agua de 20 °C, que normalmente se encuentra entre los 20 y 45 metros de profundidad, apareció entre los 78 y 96 metros.

Los investigadores observaron además que el alimento de las ballenas se concentraba a una profundidad diferente de aquella donde se encontraban las condiciones de temperatura adecuadas para alimentarse.

¿El Niño alejó a las ballenas azules?

Las mediciones se realizaron en un contexto de condiciones oceánicas inusuales y mientras Ecuador se mantiene atento a los posibles efectos de El Niño.

Sin embargo, los científicos advierten que no existe evidencia suficiente para atribuir la ausencia de ballenas azules al fenómeno de El Niño ni para concluir que exista un cambio permanente en sus rutas.

“No encontrar ballenas durante un esfuerzo intensivo de búsqueda no significa que hayan dejado de llegar a Galápagos”, explicó Daniela Alarcón, líder científica de la expedición.

De hecho, a inicios de septiembre, después de la expedición, la red de ciencia ciudadana Cetácea Galápagos registró una ballena azul adulta junto a su cría en Punta Pitt, San Cristóbal.

El hallazgo abre nuevas preguntas sobre si estos animales están llegando en momentos diferentes o utilizando otras zonas de Galápagos.