Rana 'Desconcertante': nueva especie diminuta y venenosa descubierta en Ecuador

Nueva especie de rana milimétrica y venenosa que llamaron "desconcertante" es hallada en Ecuador.

Investigadores hallaron una nueva especie de rana milimétrica y venenosa que llamaron "desconcertante" y que está amenazada por la minería en Ecuador, informó el viernes 2 de octubre de 2026 el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

Científicamente conocida como excidobates perplexus, esta rana mide entre 15,1 y 18,3 milímetros de longitud.

Dos poblaciones fueron identificadas en la cuenca del río Paute y al norte de la Cordillera del Cóndor, en el sur de Ecuador.

Pequeño pero megadiverso, el país acoge a 703 especies de anfibios. Sólo Colombia y Brasil tienen más variedades en un territorio mucho más extenso.

"La nueva especie pertenece al género Excidobates, un grupo de ranas venenosas cuya diversidad todavía no se conoce completamente", señaló el Inabio en un comunicado.

Aunque son de la misma especie, las dos poblaciones conocidas tienen diferente coloración. Las de la Cordillera del Cóndor tienen el dorso verde con manchas amarillas irregulares y las otras son de color negro con patrones escarlata.

Esa diferencia hizo pensar que se trataba de especies distintas, pero análisis genéticos lo descartaron.

La curiosa variedad en el color llevó a los investigadores a bautizar a esta rana como perplexus, que significa "desconcertante" o "confuso", según el Instituto.

"Esta nueva especie enfrenta serias amenazas, la población del Cóndor se encuentra dentro de grandes concesiones mineras destinadas a la extracción de cobre, oro y molibdeno", escribió el Inabio.

Además, este tipo de ranas son codiciadas en mercados ilegales por su atractivo como animales de colección, agregados.

Excidobates perplexus vive en bosques bien conservados, con árboles que superan los 15 metros de altura y cuyas raíces son uno de los lugares elegidos por los machos de la especie para emitir su canto.

En el hallazgo participaron científicos de la Jungle Dave's Science Foundation, el Inabio, la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad del Azuay, la Fundación Nukamp, la University of Central Florida y la Universidad Católica del Ecuador.

La descripción fue publicada en la revista científica Zootaxa.