Lluvias frenan la zafra y dejan más de 20 000 hectáreas de caña sin cosechar

Las lluvias saturaron los campos de caña y obligaron a suspender anticipadamente la zafra en ingenios de Guayas y Cañar, dejando miles de hectáreas sin cosechar.

Las lluvias obligaron a suspender de forma anticipada la zafra de caña de azúcar en dos de los principales ingenios del país: San Carlos, en Marcelino Maridueña, Guayas, y Agroazúcar La Troncal, en Cañar.

La zafra es el periodo en el que se realiza la cosecha, transporte y procesamiento de la caña para producir azúcar, alcohol, etanol y otros derivados.

¿Por qué se paralizó la cosecha?

El problema está en el suelo. Las lluvias intensas registradas durante septiembre dejaron los campos saturados de agua y dificultaron el ingreso de camiones, tractores y cosechadoras. En algunos sectores se registraron hasta 100 milímetros de lluvia en una sola noche.

En San Carlos, la empresa había proyectado procesar unas 175 000 toneladas de azúcar, pero apenas alcanzó poco más de un tercio de esa meta antes de detener la producción.

Con la suspensión, alrededor de 20 000 hectáreas de caña del ingenio y de productores de Marcelino Maridueña y Naranjito quedaron sin cosechar.

Menos azúcar y posibles importaciones

La paralización también podría afectar la oferta nacional. San Carlos produce aproximadamente un tercio del azúcar que se consume en Ecuador y ya anticipó que no podrá cubrir toda la demanda con su producción de este año.

Por ello, el sector prevé que será necesario importar azúcar para evitar problemas de abastecimiento. Fenazúcar ha planteado la apertura de cupos de importación ante este escenario.

También se reduce el empleo temporal

El cierre anticipado de la zafra implica además la terminación de contratos de trabajadores temporales vinculados a la cosecha y afecta a transportistas, cañicultores, proveedores y otros negocios relacionados con esta actividad.

En algunas haciendas, el personal se redujo hasta cerca del 30%, manteniendo únicamente labores como deshierbe y drenaje de los campos.

El impacto también llega al sistema eléctrico

San Carlos utiliza el bagazo de la caña para generar electricidad. Con la suspensión de la zafra, el ingenio dejará de aportar alrededor de 40 megavatios de potencia al sistema eléctrico, según informó la empresa.

Las lluvias más frecuentes en la Costa coinciden con la evolución del fenómeno de El Niño, que ha provocado precipitaciones inusuales para septiembre en varias provincias del Litoral.