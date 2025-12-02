Ambiente encuentra cóndor andino juvenil muerto en el Parque Nacional Antisana

Ambiente halla un cóndor juvenil muerto en área de amortiguamiento de zona protegida

El equipo técnico del Ministerio de Ambiente y Energía realizó un lamentable hallazgo la tarde de este martes 2 de diciembre, un cóndor juvenil fue hallado muerto.

Junto a la Unidad de Protección del Medio Ambiente - (UPMA) de la Policía Nacional, guardapáramos del Fonag y Epmaps, se trasladaron de inmediato al Parque Nacional Antisana para realizar el levantamiento de indicios que permita determinar las posibles causas de la muerte.

En el lugar los técnicos identificaron el cuerpo sin vida del cóndor andino juvenil (𝑉𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟 𝑔𝑟𝑦𝑝ℎ𝑢𝑠) en la zona de amortiguamiento del área protegida.

Ambiente informó que el espécimen fue trasladado a un Centro de Conservación y Manejo exsitu para la necropsia correspondiente.

Según el último conteo oficial de cóndores en Ecuador, en la zona andina, donde habita esta especie se registró apenas 150 ejemplares en libertad en unas 10 provincias.

Además, la especie del cóndor andino, Vultur gryphus, está clasificada en peligro crítico de extinción en Ecuador, principalmente por causas humanas.