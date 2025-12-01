La Fundación Cóndor Andino y Fonag captaron en un video a dos osos pequeños y su madre

La Fundación Cóndor Andino y el Fondo para la Protección del Agua (FONAG) captaron un video en el que se puede ver a dos osos andinos crías recorriendo una zona del páramo de Ecuador. El propósito de difundir este material es promover un mensaje para conservar estas especies en peligro de extinción.

El video fue captado en septiembre del 2024 por una cámara trampa, según ambas organizaciones. La zona del páramo donde captó no se detallas para proteger a estos animales. Esto porque es considerada una especie cada vez más escasa en el país.

Según la fundación, el material videográfico muestra “la excelente condición de los oseznos y el instinto de la madre vigilando el entorno antes de moverse”, lo que demuestra que el hábitat se mantiene saludable.

Según reportes de ambas entidades y del Ministerio del Ambiente, el oso andino habita en 15 de las 24 provincias del país entre ellas Azuay, Cañar, Chimborazo, Loja, Tungurahua, Pichincha, Imbabura y Napo, entre otras.

Las regiones con mayor densidad de hábitat suelen ser zonas de bosques montanos y páramos; sin embargo, la fragmentación, especialmente en la vertiente occidental de los Andes, continúa amenazando su supervivencia.

Para la organización, este es uno de los principales motivos para cuidar los páramos. Al momento se mantiene un monitoreo permanente sobre el manejo deeste tipo de especies.