Cortar el servicio del agua por las protestas será sancionado hasta con 40 años de prisión

El Ministerio del Ambiente coordina con los GAD la vigilancia de las captaciones de agua en la sierra.

El anuncio de las protestas en la Sierra Centro activó todos los frentes del Gobierno. Desde el Ministerio del Ambiente se publicó un video y luego comunicado este viernes 26 de septiembre del 2025 advirtiendo que quien corte el servicio del agua será procesado como terrorista y puede ser sancionado hasta con 40 años de prisión.

Sin dar mayores detalles, el Ministerio recordó que no se puede interrumpir un servicio básico. "El acceso al agua es un derecho humano irrenunciable y que su prestación debe ser continua, segura y de calidad en todo el país. La interrupción injustificada del servicio de agua potable o riego constituye una infracción grave y quien atente contra este derecho será catalogado como terrorista, con penas de hasta 40 años de cárcel", advierte en el comunicado.

Según la versión de la ministra, Inés Manzano, en las provincias de la Sierra hay amenazas en contra de agricultores de quitarles el agua por sumarse a las protestas en contra del Gobierno. Desde el Ministerio se informó que se habilitó una plataforma para receptar las denuncias.

"EI MAE invita a la ciudadanía a denunciar la falta del servicio al 1800 SIN AGUA e insta a los GAD Municipales a garantizar la continuidad del servicio, adoptar medidas de mantenimiento, coordinar con las comunidades y comunicar oportunamente cualquier novedad", se lee en el comunicado.