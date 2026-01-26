Ecuador actualiza su Estrategia Nacional de Educación Ambiental con una hoja de ruta hasta 2030

La ENEA se presentó este lunes 26 de enero en un evento en Quito.

En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, que se conmemora cada 26 de enero, Ecuador presentó este lunes la actualización de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) para el período 2025–2030.

El documento plantea lineamientos para incorporar la educación ambiental como un eje transversal en políticas públicas vinculadas al desarrollo sostenible y la gestión de los recursos naturales.

La estrategia busca responder a problemáticas ambientales identificadas a nivel nacional, entre ellas el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

Según las autoridades, la ENEA fue elaborada a través de un proceso participativo que incluyó a más de 280 actores de los sectores público y privado, así como representantes del ámbito académico, comunitario y de la sociedad civil.

Durante la presentación, la ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Inés María Manzano, señaló que la estrategia apunta a fortalecer la corresponsabilidad ciudadana y el rol de la educación en la conservación ambiental.

Cuatro ejes estratégicos para la conservación

El documento se estructura en cuatro ejes estratégicos: Agua y Océano, Patrimonio Natural, Calidad Ambiental y Cambio Climático. A partir de estos componentes, la ENEA propone acciones educativas orientadas al uso responsable de los recursos naturales y a la formación de una cultura ambiental para las actuales y futuras generaciones.

La actualización de la estrategia establece un horizonte de aplicación hasta 2030 y se suma a otros instrumentos de planificación ambiental vigentes en el país. Su implementación dependerá de la articulación entre instituciones del Estado, gobiernos locales, sistema educativo y organizaciones sociales.