Etapa denunciará en Fiscalía el ingreso de vehículos 4x4 al Parque Nacional Cajas

Los guardias de seguridad desalojaron a los conductores del Parque Nacional Cajas.

Vehículos tipo 4x4 ingresaron sin autorización al Parque Nacional Cajas, lo que dejó daños en el ecosistema de esta zona protegida. Ante ello, la Empresa de Telecomunicaciones y Agua Potable de Cuenca (Etapa) anunció que presentará una demanda en la Fiscalía General del Estado este lunes 26 de enero del 2026.

Se conoce que cinco vehículos tipo 4x4 ingresaron el domingo 25 de enero al sector de Angas, dentro del Parque Nacional Cajas. Al ser descubiertos por guardaparques de Etapa se procedió al desalojo.

Sin embargo, en fotografías compartidas por la entidad se observa cómo las llantas de los vehículos dejaron una afectación considerable en el páramo de esta zona protegida.

Los guardaparques identificaron las placas de los autos involucrados por medio de sistemas de videovigilancia. Con este material se presentará la denuncia en Fiscalía y una queja en el Ministerio de Ambiente y Energía.

La empresa Etapa indicó que, al no ser una entidad sancionadora, enviará las evidencias a las instituciones correspondientes para establecer sanciones.

En Ecuador está prohibida el uso de vehículos y actividades 4x4 en los páramos, bosques, zonas de recarga hídrica y áreas protegidas para evitar el alto impacto ambiental que estas prácticas generan sobre los suelos.