Ecuador impulsa la transición agroecológica con proyecto en Cotacachi

El proyecto busca fortalecer a las mujeres de las comunidades rurales.

En la comunidad de Colimbuela, cantón Cotacachi, se entregaron fondos concursables no reembolsables por USD 30.000 al proyecto "Desarrollo piloto de modelo organizativo-tecnológico de transición agroecológica en las chakras andinas de UNORCAC gestionadas por mujeres indígenas", ganador del mecanismo AgroConCiencia.

El proyecto beneficiará a 60 mujeres indígenas de las chakras andinas, promoviendo la reducción del uso de agroquímicos en un 30%, el fortalecimiento de capacidades en agroecología y la transmisión de saberes ancestrales.

Además, contempla la instalación de biofábricas y composteras para la producción de 30 toneladas de compost y 1.500 litros de biofertilizantes, indicó en Ministerio de Ambiente y Energía en un comunicado este viernes 23 de enero del 2026.

AgroConCiencia es una iniciativa impulsada por el MAE, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

El proyecto se enfoca en el liderazgo de las mujeres indígenas en la gestión sostenible de sus territorios y busca promover prácticas agroecológicas innovadoras, priorizando el bienestar ambiental y social.

La convocatoria AgroConCiencia recibió más de 300 propuestas a nivel nacional, de las cuales fueron seleccionados 20 proyectos innovadores. Actualmente, 13 se ejecutan en alianza con organizaciones comunitarias, beneficiando a 3.887 personas