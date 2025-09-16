Embajada de Italia y la Fiscalía de Ecuador trabajan en iniciativas contra los delitos ambientales

La Embajada de Italia en Ecuador y la Fiscalía General del Estado articulan una iniciativa para impulsar acciones en contra de los delitos ambientales. Este martes 16 de agosto del 2025 se realizó una reunión en Quito con el embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoni, y delegados del Cuerpo de Carabineros de ese país.

En esta sesión de trabajo se plantearon iniciativas relacionadas con el combate a delitos ambientales que se han registrado en el país en los últimos años. Como parte de este plan, los funcionarios de la Fiscalía tendrán la posibilidad de acceder a programas de capacitación.

En esta reunión también se planteó la necesidad de fortalecer sus conocimientos en procesos de investigación y análisis forense, en casos de Incendios ambientales, tráfico de fauna, entre otros temas. Un grupo de agentes de Fiscalía comenzarán a capacitarse en ese tema.

Una de las acciones será comenzar a mejorar los controles de Fiscalía en zonas especiales como Galápagos, una zona vulnerable y expuesta permanentemente a delitos ambientales. También en puertos y aeropuertos se planifica mejorar los tipos de controles.