Estudio determina que todos los osos andinos de Ecuador son de la misma población genética

Los estudios apuntan que en Ecuador hay entre 5 000 y 6 000 ejemplares de osos de anteojos.

Un estudio científico determinó que todos los osos andinos de Ecuador, a pesar de tener ciertas variaciones regionales, forman parte de la misma población genética, según informó este lunes 6 de octubre de 2025 el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

Los investigadores, Manuel Ruiz-García, Armando Castellanos, Jessica Yanina Árias-Vásquez y Joseph Mark Shostell, examinaron muestras de pelo, sangre y heces recolectadas en 13 provincias del país, y realizaron tres tipos de análisis genéticos hasta dar con los resultados.

De esta forma, hallaron que la diversidad genética del oso andino en Ecuador es alta y saludable; que existen ligeras diferencias entre osos del norte y del sur de la nación (pero no lo suficientemente fuertes como para considerarlos poblaciones separadas); y anotaron que en el país debe existir un solo plan de manejo de conservación para toda la población.

Los científicos, de la Pontificia Universidad Javeriana, la Fundación Oso Andino, la Univesidad de Minnesota y el Inabio, señalaron que el oso andino es considerado una especie "paraguas" pues, al conservarlo, también se protege a muchas otras especies que comparten su hábitat, desde los páramos hasta los bosques montanos.

"En un contexto de cambio climático y pérdida de hábitat, esta investigación ofrece una base sólida para fortalecer la protección de uno de los animales más emblemáticos de Sudamérica", señaló el Inabio.

Los diversos Andes tropicales

Los Andes tropicales es uno de los puntos críticos de biodiversidad más importantes del mundo, en el que habitan 45 000 especies de plantas, de las cuales 20 000 son endémicas, indicó Inabio en un comunicado.

Añadió que contienen un conjunto diverso de animales entre los que destacan 980 especies de anfibios (670 endémicas), 1 700 aves (900 endémicas) y 570 mamíferos [entre 80 y 100 son endémicos).

Entre las especies de mamíferos únicas se destacan el oso de anteojos u oso andino, distribuido en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de Argentina.

Ecuador es uno de los 20 países más biodiversos del mundo, según datos del Inabio, debido a su ubicación geográfica estratégica, donde confluyen la cordillera de los Andes, la Amazonía y la "influencia de las corrientes oceánicas en sus costas".