Galápagos destina más de USD 800 000 para frenar especies invasoras como ratas y ranas

Las autoridades destinarán un fondo para conservar las especies nativas de Galápagos

Más de USD 800 000 se destinarán a siete proyectos para prevenir y controlar especies invasoras en Galápagos, uno de los principales riesgos para la biodiversidad del Archipiélago.

Los recursos corresponden a la quinta convocatoria del Fondo para el Control de Especies Invasoras para Galápagos (FEIG) y financiarán acciones que van desde el control de roedores, ranas y aves ferales hasta la modernización de los sistemas utilizados para detectar organismos que intentan ingresar a las islas.

Las intervenciones se desarrollarán con participación de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG), el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS), la Fundación Charles Darwin, WildAid, Fundación Jocotoco y Fundación Educación para Comunidades Sostenibles (ECOS).

Parte de los recursos estará dirigida específicamente a Santa Cruz e Isabela, donde se desarrollarán programas de control de especies introducidas.Ratas y ranas, entre las especies que serán controladas

Uno de los proyectos estará dirigido al control integral de roedores y de la rana de lluvia, mientras otro buscará reforzar el denominado "blindaje sanitario" en Santa Cruz mediante acciones sobre aves ferales, informó el Ministerio de Ambiente y Energía este viernes 28 de agosto de 2026.

Los roedores introducidos representan una amenaza particularmente importante en ecosistemas insulares porque pueden alimentarse de huevos, crías, semillas y otras fuentes de alimento utilizadas por las especies nativas.

Habrá intervención veterinaria de 2 000 animales

Tres de los siete proyectos estarán a cargo de Fundación Jocotoco.

Además del control de aves ferales, roedores y rana de lluvia, se desarrollará la primera fase de un programa de control integral de especies introducidas en Santa Cruz e Isabela.

Dentro de esta iniciativa está prevista la intervención veterinaria de 2.000 ejemplares, según la información difundida por las autoridades.

El documento no detalla qué especies conformarán la totalidad de esos 2.000 animales ni qué procedimientos veterinarios específicos se aplicarán, por lo que las intervenciones dependerán de los protocolos establecidos para cada proyecto.

La participación de animales domésticos y ferales en los programas de bioseguridad resulta relevante en Galápagos debido al riesgo que pueden representar para la fauna silvestre cuando escapan del control humano y se reproducen o cazan dentro de ecosistemas naturales.

Perros ayudarán a detectar amenazas antes de que ingresen

La estrategia no se limitará a eliminar o controlar especies que ya se encuentran establecidas en las islas.

Otra parte de los USD 800 000 estará destinada a fortalecer las barreras que buscan evitar que nuevas especies lleguen al Archipiélago.

WildAid ejecutará el proyecto Bioguardianes K9, destinado a fortalecer la Brigada Canina utilizada en los controles de bioseguridad.

Los perros entrenados forman parte de las inspecciones destinadas a detectar productos u organismos que podrían representar un riesgo para los ecosistemas insulares.

También se implementará el proyecto "Galápagos Biosegura 4.0", que plantea digitalizar parte del sistema de inspección y cuarentena marina.