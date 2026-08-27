Un visitante inesperado sorprende en Galápagos

Un piquero pardo juvenil apareció en el muelle de Santa Cruz.

Un visitante poco común llegó a Galápagos. Una alerta ciudadana permitió encontrar un ave con características diferentes a los piqueros que habitualmente se observan en el archipiélago.

El animal fue localizado en el muelle de pasajeros de Santa Cruz, lo que activó la Red de Respuesta Rápida del Parque Nacional Galápagos.

Personal especializado acudió al lugar, rescató al ave y la trasladó a las instalaciones del Parque, donde permanece bajo cuidado y evaluación.

¿Qué ave llegó a Galápagos?

Tras revisar sus características, los especialistas determinaron que se trata de un piquero pardo juvenil (Sula leucogaster).

Esta especie habita principalmente en mares tropicales y subtropicales, pero su presencia no es habitual en las islas Galápagos.

Por eso, su aparición permitirá a los especialistas registrar y conocer mejor las aves marinas que llegan ocasionalmente al archipiélago.

El hallazgo también fue posible gracias a la alerta de la comunidad, que permitió que los especialistas acudieran a tiempo para rescatar al inesperado visitante.