Tu mascota puede ser la imagen de los nuevos vehículos de la UBA; ¿Cómo participar? 

Tu mascota puede ser la nueva imagen de los vehículos de la UBA.

¿Te gustaría ver a tu mascota convertirse en una celebridad y, al mismo tiempo, promover una buena causa? La Unidad de Bienestar Animal (UBA) de Quito ha lanzado una novedosa propuesta para encontrar a los nuevos protagonistas de sus tres nuevas unidades móviles de esterilización.

El objetivo de la UBA es llevar los servicios veterinarios gratuitos a las parroquias rurales y periféricas, fomentando la adopción responsable.

¿Cómo participar?

Si tienes un perro o gato adoptado y su historia merece ser contada, el proceso para postularlo es muy sencillo. Solo debes seguir estos pasos:

Paso 1: Ingresa a la cuenta de Instagram de la Unidad de Bienestar Animal Quito (@ubaquito).

Ingresa a la cuenta de Instagram de la Unidad de Bienestar Animal Quito (@ubaquito). Paso 2: Busca la publicación oficial sobre esta iniciativa y comenta las palabras ‘Unidad Móvil’ .

Busca la publicación oficial sobre esta iniciativa y comenta las palabras . Paso 3: Recibirás un mensaje directo con un enlace hacia el formulario oficial de inscripción.

Recibirás un mensaje directo con un enlace hacia el formulario oficial de inscripción. Paso 4: Llena los datos requeridos (tuyos y de tu mascota) y, lo más importante, relata la historia de cómo tu compañero llegó a tu vida.

Tienes tiempo hasta el martes 1 de septiembre.

El camino a la fama

Una vez cerradas las inscripciones, un jurado especializado leerá todos los relatos y seleccionará las 12 historias más emotivas y ejemplares.

Estos finalistas pasarán a una gran votación pública a través de las redes sociales de la UBA. Las tres mascotas que obtengan mayor apoyo ciudadano ganarán una sesión fotográfica profesional. Sus retratos serán impresos a gran escala para rotular los tres nuevos vehículos que pronto recorrerán las calles de Quito.

El objetivo de estas tres unidades móviles será reforzar el trabajo que la UBA ya realiza en sus cuatro puntos fijos (CAVRAT Calderón, Los Chillos, Quito Sur y Quitumbe).

En lo que va de este 2026, la entidad municipal ha superado las 25.000 esterilizaciones, una cifra récord que refleja la alta demanda ciudadana y el compromiso de Quito con la tenencia responsable de animales.