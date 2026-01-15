Gobierno invertirá USD 800 000 para intervenir 600 hectáreas del Parque Samanes

La intervención se realizará en la zona protegida que está administrada por el MAE.

Con una inversión de 800 000 dólares, el parque Los Samanes será sometido a un proceso de restauración integral, indicaron las autoridades este miércoles 15 de enero del 1015. Los trabajos se iniciarán tras la firma de un convenio entre el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) y el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT).

El proyecto se desarrollará en dos fases. La primera contempla la elaboración de un estudio técnico preliminar para diagnosticar el estado actual del área protegida y definir las zonas que requieren atención prioritaria.

En una segunda etapa se ejecutarán acciones de restauración ecológica, enfocadas en la recuperación de ecosistemas y servicios ambientales en sectores ambientalmente sensibles del parque.

Las intervenciones previstas incluyen criterios como infraestructura verde y azul, conectividad ecológica, recuperación de servicios ecosistémicos y medidas de adaptación al cambio climático, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales del parque y su relación con el entorno urbano.

Según la entidad, los recursos saldrán de Celec EP, a través de su Unidad de Negocio Transelectric, mientras que el MIT asumirá la administración y ejecución del presupuesto. El MAE, por su parte, realizará el acompañamiento técnico, la evaluación ambiental y la priorización de las intervenciones.

El Área Nacional de Recreación Los Samanes fue declarada como tal en 2010 y forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Sin embargo, su ubicación en una zona de crecimiento urbano acelerado ha generado desafíos en su gestión y conservación.

En octubre de 2023, un decreto ejecutivo dispuso la transferencia de su administración al Municipio de Guayaquil, pero el plan de manejo presentado no fue aprobado por la autoridad ambiental al no cumplir con la normativa vigente.

Posteriormente, en septiembre de 2025, el MAE y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil suscribieron un convenio de cooperación para una gestión compartida del área, con el fin de establecer responsabilidades y mecanismos de coordinación técnica.