Tres lugares para visitar el fin de semana en el Chocó Andino, uno de los mejores destinos 2026

El Chocó Andino es reconocido por la Unesco como Reserva de Biósfera.

El Chocó Andino fue reconocido como uno de los mejores destinos para visitar en 2026. Se ubicó dentro del top 10 del The Wall Street Journal gracias a su biodiversidad, enfoque en turismo sostenible y consolidación como destino emergente de naturaleza y aventura.

Este rincón mágico, ubicado a 30 minutos de Quito, es reconocido por la Unesco como Reserva de la Biósfera y atrae cada año a miles de turistas nacionales e internacionales.

Son alrededor de 2 868,97 km 2, lo que representa alrededor del 30% de la provincia de Pichincha. El Chocó Andino es una mancomunidad conformada por las parroquias rurales Calacalí, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono, Pacto y Mindo.

Estos son tres lugares para visitar al noroccidente de Quito, en el Chocó Andino:

Cascada Gallo de la Peña

La cascada Gallo de la Peña está ubicada en la parroquia Pacto, en el noroccidente de Quito y forma parte de la Reserva del Chocó Andino.

Para llegar a este lugar se debe viajar dos horas desde Quito. Se debe seguir el borde del río Chirapi para llegar a esta imponente cascada natural.

En este sector se asentó en épocas pasadas el pueblo Yumbo, por lo que caminando río arriba en la zona se pueden encontrar petroglifos como rastro de su presencia.

Esta cascada además tiene una poza de agua para bañarse. Para ingresar hay que hacer una pequeña caminata de 10 minutos, aproximadamente.

El nombre de esta cascada se debe al gallo de la roca andino, una majestuosa ave de color negro y rojo que habita en el sector.

El ingreso tiene el costo de 2 dólares para adultos y 1 dólar para niños y personas de la tercera edad. En el lugar también hay restaurantes que ofrecen platos típicos y comidas a la carta.

La cascada Gallo de la Peña está ubicada en Pacto, a dos horas de Quito. Facebook

Río Mashpi y la Casa de las Mariposas

Las aguas cristalinas del río Mashpi son uno de los atractivos de la reserva del Chocó Andino,al noroccidente de Quito. En la corriente hay peces de colores que llaman la atención de los visitantes.

Una larga caminata por la orilla del río lleva a paradas en cinco cascadas diferentes, que forman parte del bosque primario. También cuenta con una ruta ciclística de 33 kilómetros que llevan desde Pacto a Mashpi.

Cerca del río se ubica la comunidad San José de Mashpi, dedicada a la producción agroecológica y turismo sustentable. Desde allí se puede caminar al bosque protector y disfrutar de la naturaleza.

En el mismo lugar se encuentra la Casa de las Mariposas, a donde se puede ingresar a fotografiar y compartir el espacio con estos insectos. José Vásquez, a cargo del mariposario, explica cada detalle de las especies presentes en este lugar.

El costo para ingresar al mariposario de Mashpi es de 3,50 para adultos y 1,50 para personas de la tercera edad y niños.

El río Mashpi tiene agua cristalina atractiva para los bañistas y miles de peces que viven allí. Guías Viajeros Ecuador

Reserva orquideológica Pahuma

En la parroquia de Nono, a 45 minutos de Quito, se ubica la reserva orquideológica Pahuma. Está en el kilómetro 43 de la vía Calacalí - La Independencia.

Es la segunda reserva de orquídeas más grande de Suramérica. Cuenta con una extensión de 375 hectáreas que se pueden recorrer a través de siete senderos.

En la reserva hay alrededor de 300 variedades de orquídeas. Además, cuenta con 170 especies diferentes de aves como tangaras, tucanes, pahumas y el icónico gallo de la peña.

También hay anfibios, reptiles y mamíferos como el oso de anteojos, la guatusa, la guanta y el venado.

La experiencia para los visitantes incluye deportes y actividades como el rapel, senderismo y avistamiento de aves.