El sur de Ecuador se pintará de amarillo con el florecimiento de los guayacanes 2026

El florecimiento de los guayacanes es un fenómeno natural que cada año atrae a miles de turistas.

El sur del Ecuador se prepara para uno de sus fenómenos naturales más esperados: el florecimiento de los guayacanes, un evento que cada año atrae a visitantes nacionales y extranjeros por la intensidad del color amarillo que cubre amplias zonas del bosque seco tropical.

Las autoridades confirmaron que este 2026, el espectáculo se podrá ver en su máximo esplendor entre el sábado 17 y el jueves 22 de enero, en el cantón Zapotillo, principalmente en las parroquias de Mangahurco, Bolaspamba y Cazadero, en la provincia de Loja.

El florecimiento ocurre cuando los árboles de guayacán, tras un período prolongado de sequía, reaccionan a las lluvias iniciales y florecen de manera simultánea. El fenómeno es breve, por lo que se recomienda a los asistentes planificar con anticipación su desplazamiento.

¿Dónde ver y cómo llegar?

Los principales puntos para observar este evento se concentran en la provincia de Loja, especialmente en el cantón Zapotillo. Comunidades como Mangahurco, Bolaspamba y Cazaderos son reconocidas por albergar extensas áreas de guayacanes, mientras que sectores rurales de Celica y Macará también registran una floración significativa.

Para llegar a estas zonas, una de las rutas más utilizadas parte desde la ciudad de Loja, pasando por Catamayo, Macará y Zapotillo, hasta Mangahurco. El trayecto puede tomar entre seis y siete horas por vía terrestre. También existen opciones de transporte interprovincial hasta Zapotillo, desde donde se puede continuar con transporte local hacia las áreas de observación.

Medidas de seguridad para proteger el bosque seco

El cantón Zapotillo es parte de la Reserva de Biósfera Bosque Seco, declarada por la Unesco. Por lo tanto, en esta época del año se realizan acciones para proteger el ecosistema ante la llegada de miles de turistas.

Desde el Ministerio de Ambiente y Energía, anunciaron que durante el florecimiento se intensifican los operativos móviles para evitar la extracción de especies maderables o el tráfico de fauna silvestre nativa de la zona.

Además, al ser un ecosistema seco con alta radiación antes de las lluvias, se implementa campañas de prevención para evitar incendios forestales que puedan dañar los botones de guayacanes.

Las autoridades locales y el Gobierno trabajan con las comunidades para brindar al turista una experiencia integral con otras actividades turísticas y educativas para entender el valor que tiene este ecosistema.

Recomendaciones para la visita

Autoridades locales y organizaciones comunitarias recomiendan a los visitantes tomar medidas de seguridad y cuidado ambiental durante su visita. Entre las principales sugerencias constan:

Llevar hidratación

Protección solar y calzado adecuado

no subirse a los árboles ni cortar flores

Evitar dejar basura

Respetar los senderos habilitados

El florecimiento de los guayacanes es considerado un indicador de la salud del bosque seco, uno de los ecosistemas más frágiles del país.