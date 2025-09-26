El Concejo Cantonal de Cuenca declaró el 16 de septiembre como el Día de la Lucha por el Agua

El Concejo Cantonal de Cuenca declaró que cada 16 de septiembre se celebre el Día de la Lucha por el Agua y la Protección de los Páramos. La decisión por votación unánime se la tomó este 26 de septiembre de 2025, en la parroquia Chaucha, en donde se realizó una sesión itinerante.

El alcalde de Cuenca, Cristhian Zamora, compartió la resolución en sus redes sociales y allí se puede leer: "en reconocimiento a la histórica resistencia del pueblo de Cuenca y el Azuay por la protección de las fuentes hídricas, los páramos y los derechos de la naturaleza por más de 40 años, frente a la explotación de la minería metálica".

Además de la declaración se resolvió que se honre los valores cívicos y democráticos de los habitantes de Cuenca y Azuay por su participación en la marcha que se llevó a cabo el 16 de septiembre en contra de la minería metálica en Quimsacocha, y en la defensa del agua.