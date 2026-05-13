Prelista de México 2026: Estos son los 55 convocados de Javier Aguirre

México está a menos de un mes de volver a abrir las puertas del mítico Coloso de Santa Úrsula para recibir su tercera Copa Mundial de la FIFA y el entrenador Javier Aguirre trabaja en los últimos detalles de quiénes serán los convocados para enfrentar este torneo.

El martes 12 de mayo de 2026, a través de las redes sociales de la selección, el estratega anunció la lista de 55 jugadores considerados rumbo a la convocatoria final de 26 futbolistas.

La lista preliminar cuenta con 37 jugadores de la liga local y 18 futbolistas que militan en el extranjero, como Guillermo Ochoa, quien está cerca de disputar su sexta Copa Mundial.

De los 26 jugadores que participaron en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, cuando México quedó eliminado en la fase de grupos, solo permanece la mitad en la prelista actual.

Prelista de México

Arqueros:

Alex Padilla (Athletic Club)

Antonio Rodríguez (Tijuana)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Raúl Rangel (Chivas)

Defensas:

Bryan González (Chivas)

César Montes (Lokomotiv Moscú)

Edson Álvarez (Fenerbahce)

Eduardo Águila (Atlético de San Luis)

Everardo López (Toluca)

Israel Reyes (América)

Jesús Angulo (Tigres)

Jesús Gallardo (Toluca)

Jesús Gómez (Tijuana)

Johan Vásquez (Genoa)

Jorge Sánchez (PAOK)

Julián Araujo (Celtic)

Luis Rey (Puebla)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Ramón Juárez (América)

Richard Ledezma (Chivas)

Victor Guzmán (Monterrey)

Mediocampistas:

Alexei Domínguez (Pachuca)

Alexis Gutiérrez (América)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Denzell García (Juárez)

Diego Lainez (Tigres)

Efraín Álvarez (Chivas)

Elías Montial (Pachuca)

Erick Sánchez (América)

Erik Lira (Cruz Azul)

Gilberto Mora (Tijuana)

Isaías Violante (América)

Jeremy Márquez (Cruz Azul)

Jordan Carrillo (Pumas)

Jorge Ruvalcaba (NY Red Bulls)

Kevin Castañeda (Tijuana)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Marcel Ruiz (Toluca)

Obed Vargas(Atlético de Madrid)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Jesús Angulo (Toluca)

Delanteros:

Alexis Vega (Toluca)

Armando González (Chivas)

César Huerta (Anderlecht)

Germán Berterame (Miami)

Guillermo Martínez (Pumas)

Julián Quiñones (Al Qadisiyah)

Raúl Jiménez (Fulham)

Roberto Alvarado (Chivas)

Santiago Giménez (AC Milan)

México debutará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México ante Sudáfrica, después viajará al Estadio Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur, y cerrará la fase en la capital con el partido frente a Chequia.