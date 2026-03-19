Liberan 2 000 crías de tortugas taricayas en la frontera de Perú, Colombia y Ecuador

Un aproximado de 2 000 crías de tortugas taricayas (podocnemis unifilis) fueron liberadas en el amazónico río Putumayo, como parte de un proceso de conservación a cargo de comunidades nativas de Perú, Colombia y Ecuador, según informó este jueves el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp)

La liberación de las taricayas se hizo en las inmediaciones de la comunidad nativa peruana Tres Fronteras, a raíz de un proceso de conservación iniciado en 2024 por el Sernanp en coordinación con la Reserva Comunal Huimeki y la participación del comité de vigilancia comunal.

Este proceso partió desde la identificación de las playas de anidación, la recolección y protección de nidos, así como el monitoreo y cuidado de las crías hasta su liberación en el río Putumayo.

Los pobladores de la comunidad encabezaron la liberación de las tortugas y estuvieron presentes además los representantes del Parque Nacional Natural La Paya (Colombia) y la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno (Ecuador), junto a organizaciones indígenas y autoridades locales.

Esta actividad fue uno de los eventos centrales del Encuentro de Actores del Corredor Trinacional y la trigésimo tercera reunión de su Comité Técnico, en los que Perú, Colombia y Ecuador coordinaron acciones para la conservación y el desarrollo sostenible en la cuenca del Putumayo.

Durante la jornada, la jefatura del Parque Nacional Güeppí-Sekime y la Asociación de Meliponicultores de la Comunidad Nativa Tres Fronteras firmó un acuerdo de conservación para fortalecer actividades productivas sostenibles, vinculadas a la conservación del bosque.

También se inauguró la Zona de Vínculo 'Sin Fronteras' – PVC Trinacional Güeppí, donde se impulsan iniciativas como sistemas agroforestales y viveros con especies nativas.

Más de 4 millones de hectáreas de bosques amazónicos, compartidas por Colombia, Ecuador y Perú, forman parte de uno de los esfuerzos de conservación más ambiciosos de la región en el Programa Trinacional de Conservación, creado en 2011, para impulsar una gestión conjunta de la biodiversidad, promover economías sostenibles y fortalecer el rol de las comunidades locales en la protección de estos territorios.