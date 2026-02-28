Allan Piccinin documenta el equilibrio de los ecosistemas marinos en las Islas Galápagos

Allan Piccinin, buzo y fotógrafo subacuático brasileño radicado en Atibaia, está en una expedición profesional en las Islas Galápagos, en Ecuador, uno de los ecosistemas marinos mejor conservados y más desafiantes del planeta.

Piccinin es reconocido por sus inmersiones técnicas, el especialista representa a su ciudad y a la región bragantina en un proyecto de alcance internacional.

El objetivo de la expedición es técnico y documental: registrar especies oceánicas de gran porte, especialmente tiburones y fauna pelágica, en un entorno de alta biodiversidad.

El trabajo busca aportar evidencia visual y científica sobre el equilibrio de los ecosistemas marinos y el rol clave de estos animales.

Se trata de una expedición grupal y profesional, realizada bajo modalidad liveaboard, con planificación técnica, protocolos de buceo avanzado y operaciones en mar abierto. No es turismo recreativo, sino trabajo de campo especializado en condiciones exigentes.

La iniciativa de Piccinin forma parte de una línea internacional de documentación oceánica que desarrolla de manera independiente como instructor y fotógrafo subacuático especializado.

En la comparativa con Brasil, Galápagos presenta una biomasa y densidad de especies difícil de encontrar hoy en gran parte del Atlántico Sur. Esta diferencia abre una reflexión sobre conservación, presión pesquera y modelos de gestión ambiental en distintos océanos.

El material registrado por el buzo será publicado en reportajes y un documental digital por etapas, y tiene como motivación personal comprender y documentar los grandes corredores oceánicos del Pacífico, con Galápagos como referencia mundial en biodiversidad marina.