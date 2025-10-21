Captan en video a oso de anteojos y sus crías cruzando la vía Baeza - Papallacta

Un oso de anteojos y sus dos crías fueron captados en video.

Un oso de anteojos y sus dos crías fueron captados en un video aficionado que fue difundido este martes 21 de octubre de 2025, mientras caminaban por la vía Baeza - Papallacta.

El clip dura apenas 10 segundos y muestra al oso adulto y dos oseznos que salen de la vegetación hacia la calzada.

Los animales caminan por un costado de la vía ante el asombro de los testigos que grabaron el peculiar momento.

Este avistamiento tuvo lugar en el ingreso a la Amazonía, donde es recurrente que estos animales aparezcan en las vías.

Las autoridades han pedido a los conductores circular con precaución y respetar los límites de velocidad ante la posibilidad de encontrar animales silvestres.

¿Cómo actuar ante un oso de anteojos?