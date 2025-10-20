Quito: tres caninas y cachorros fueron rescatados en La Roldós; estaban heridas y sin alimento

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) rescató tres perras de raza similar a american bully y ocho cachorros. La intervención de UBA se dio tras una alerta de presunto maltrato reportada al ECU-911. La denuncia la realizó un vecino. Envió un video donde se observa a una de las caninas encadenada y sin poder moverse.

El equipo de inspección de la UBA acudió al barrio La Roldós, ubicado al norte de la capital, donde se identificó la vivienda. En el lugar residía un hombre de 25 años. Al ingresar al predio, los inspectores encontraron a tres perras en condiciones precarias y a ocho cachorros.

La persona que estaba en el lugar dio versiones contradictorias. Según UBA, la persona aseguró que solo Kira era su animal de compañía y que Luna ya vivía allí cuando él se mudó, alegando que había sido abandonada por los anteriores inquilinos. Según su testimonio, la encadenó “para evitar peleas” entre las perras. Sobre Lía, mencionó que la había recogido de la calle cuando ya estaba herida.

Luna, la perrita que aparecía en el video compartido, tenía una cadena y una soga alrededor del cuello. Recién había tenido a sus cachorros, de menos de un mes de vida, se encontraban en una pequeña caseta cercana. Aunque Luna podía ingresar al sitio, su movilidad era muy limitada y no tenía acceso a agua ni alimento. El espacio estaba lleno de heces y presentaba pésimas condiciones de higiene.

Lía, otra de las caninas, también estaba en mal estado. Presentaba un absceso en la zona del cuello y mejilla derecha, además de los ojos inflamados y llenos de lagañas. Pese a la evidente herida, no había recibido atención veterinaria.

La tercera, Kira, se encontraba en la parte alta de la vivienda, confinada en una losa cercada con mallas. Su espacio estaba lleno de heces y mostraba un comportamiento agresivo, probablemente como respuesta al confinamiento.

De acuerdo al reporte oficial, el ciudadano deberá enfrentar varias infracciones: desde leves de USD 141, por no mantener sus carnés de vacunas al día, también graves 470 dólares porque ninguna estaba esterilizada, ni habrían recibido atención veterinaria y muy graves (USD 4 700), por mantener a uno de los res animales encadenados.