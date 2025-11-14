150 empresas privadas pagaron el décimo tercer sueldo a sus trabajadores de forma anticipada

Las empresas cancelaron el décimo tercer sueldo o bono navideño este 14 de noviembre.

Hasta este viernes 14 de noviembre del 2025, 150 empresas del sector privado y otras entidades no gubernamentales cancelaron el décimo tercer sueldo a sus trabajadores, según confirmó la Presidencia de la República.

Estas entidades se sumaron a la decisión del presidente Daniel Noboa de cancelar el décimo tercer sueldo a los trabajadores del sector público hasta el 14 de noviembre, como una medida para dinamizar la economía en el país.

Según la Presidencia, también recibieron el bono navideño adelantado los trabajadores de algunos Cuerpos de Bomberos a escala nacional.

“Empresas privadas e instituciones, incluidos varios cuerpos de bomberos del país, decidieron apoyar la reactivación económica poniendo a sus trabajadores en primer lugar”, escribió la Presidencia en un comunicado de prensa.

El objetivo, dijo el Gobierno, es que las familias aprovechen estos recursos para utilizarlos en los descuentos que se aplican en los días de Black Friday t Cyber Monday, que se desarrollan el viernes 28 de noviembre y el lunes 1 de diciembre.

En total son 343 000 servidores públicos que reciben el décimo en un solo pago y 143 000 funcionarios que lo mensualizaron y cobrarán las dos cuotas correspondientes a noviembre y diciembre.