6 millones de personas utilizan cooperativas de ahorro que mueven USD 30 000 millones

Las cooperativas de ahorro y crédito alcanzan más de seis millones de usuarios, según datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

El sistema de cooperativas de ahorro y crédito se ha consolidado como uno de los pilares del financiamiento en Ecuador. Hasta enero del 2026, más de 6,2 millones de personas forman parte del Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS), según datos de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse) y la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Icored)

El número de depositantes representa cerca del 52% de la población adulta y que administra más de 30 000 millones de dólares en activos.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), al cierre de diciembre de 2025, el SFPS, que agrupa a 394 entidades, alcanzó activos por más de 30 115 millones de dólares.

Además, los depósitos alcanzaron 25 054 millones de dólares durante el 2025, con una cartera bruta de más de 19 699 millones de dólares y certificados de aportación de 1 199 millones de dólares.

En comparación con 2015, el crecimiento ha sido sostenido. En una década, los activos aumentaron un 256%, los depósitos un 291% y la cartera crediticia un 194%, lo que refleja una expansión progresiva del sector y una mayor confianza de los usuarios.

Para los dirigentes cooperativistas, estos resultados responden a una mayor profesionalización, al fortalecimiento de los controles internos y a una oferta de productos financieros adaptados a las realidades locales.

Presencia en casi todo el país

Uno de los principales factores detrás del crecimiento es la cobertura territorial. Actualmente, las cooperativas tienen presencia en el 95,9% de los cantones del Ecuador, con al menos un punto de atención.

Esto permite que el 99% de la población que vive en estas zonas tenga acceso a servicios financieros formales, especialmente en sectores donde la banca tradicional tiene una presencia limitada.

Además, el sistema registra cinco puntos de atención por cada 10 000 adultos, más del doble que en 2016, cuando apenas se contabilizaban 2,1, lo que evidencia una expansión sostenida en zonas rurales y barrios periféricos.

El impulso al microcrédito

El microcrédito sigue siendo uno de los motores del SFPS. Actualmente, el 39% de la cartera total corresponde a este segmento, con un monto promedio de 8 422 dólares por operación.

Del total de créditos productivos, el 43% fue destinado a mujeres, consolidando el rol de las cooperativas en el financiamiento del emprendimiento, el comercio local y las actividades familiares.

Este tipo de préstamos ha permitido que miles de pequeños negocios accedan a capital sin los requisitos más estrictos que suelen imponer otras entidades financieras.

A diferencia de otros actores del sistema financiero, las cooperativas operan bajo un modelo asociativo, en el que los clientes también son socios y participan en la toma de decisiones.