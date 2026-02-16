Ecuador podrá ampliar acceso preferencial de exportaciones tras acuerdo ART con EE.UU.

La próxima entrada en vigencia del "acuerdo comercial recíproco" (ART por sus siglas en inglés) con EE.UU. garantizará que cerca del 50% de las exportaciones ecuatorianas ingresen de inmediato con 0% de sobretasa, fortaleciendo la competitividad de los productos nacionales y generando nuevas oportunidades para productores y trabajadores.

El pasado viernes se informó de que los gobiernos de Ecuador y de Estados Unidos concluyeron las negociaciones para un ART, enfocado supuestamente en revertir los aranceles de hasta el 15% impuestos por el presidente Donald Trump a productos ecuatorianos, después de que ya hubiesen sido eliminados en algunas importaciones desde noviembre pasado, como en el caso del banano y cacao.

Así lo anunció el Representante de Comercio de los EE.UU., Jamieson Greer, al anticipar que esperan firmar el convenio en las próximas semanas, sin dar mayores detalles sobre sus alcances y condiciones.

Este domingo, Luis Jaramillo, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones anotó que tomaron nueve meses de trabajo técnico y ocho rondas de reuniones para llegar al ART, un instrumento bilateral que establece un marco de cooperación económica y acceso a mercados.

El ART marca reglas claras en materias fundamentales para la relación comercial: disciplinas sobre barreras no arancelarias, reglas de origen, facilitación y control aduanero, comercio electrónico y tecnología, obstáculos técnicos al comercio, propiedad intelectual, seguridad económica, así como cooperación para enfrentar la pesca ilegal y la minería ilícita, indicó.

Asimismo, crea mecanismos institucionales de diálogo permanente para profundizar el intercambio comercial y promover inversiones recíprocas.

"Con su entrada en vigencia el ART garantizará acceso preferencial inmediato para aproximadamente el 50% de las exportaciones ecuatorianas con 0% de sobretasa hacia el mercado estadounidense", subrayo.

Este instrumento constituye el "primer acuerdo bilateral negociado de acceso a mercados entre Ecuador y Estados Unidos en toda la historia de su relación comercial", destacó.

A diferencia de los esquemas preferenciales unilaterales y regionales como el Andean Trade Preference Act (1991) y el Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (2002), el ART establece compromisos recíprocos y previsibilidad.

La conclusión de este Acuerdo -dijo- refleja una política comercial orientada a la integración estratégica con los principales socios de Ecuador, fortaleciendo la seguridad jurídica, la atracción de inversiones y la inserción competitiva del país en el comercio internacional.

En 2024, la balanza comercial de Ecuador con Estados Unidos tuvo un déficit de 644,5 millones de dólares, según estadísticas del Banco Central de Ecuador, al registrar exportaciones por valor de 7 024 millones de dólares e importaciones por valor de 7 668 millones de dólares.

Sin embargo, si se retira de la ecuación el petróleo y sus derivados, el intercambio comercial tuvo un superávit para Ecuador de 2 306 millones de dólares, al registrar exportaciones por valor de 5 043 millones de dólares e importaciones por valor de 2 737 millones de dólares.