Actualizado: 11 may 2026 - 10:40
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Conquistar los cielos de Nueva York a través de un lente
El fotógrafo, Danny Barrera, nos cuenta cómo se convirtió en pionero de la fotografía aérea y cómo se realizan estas fotografías tan particulares.
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El fotógrafo, Danny Barrera, nos cuenta cómo se convirtió en pionero de la fotografía aérea y cómo se realizan estas fotografías tan particulares.