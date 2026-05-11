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Actualizado: 11 may 2026 - 10:40

Conquistar los cielos de Nueva York a través de un lente

El fotógrafo, Danny Barrera, nos cuenta cómo se convirtió en pionero de la fotografía aérea y cómo se realizan estas fotografías tan particulares.

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