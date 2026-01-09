El abogado de Ecuabet no respondió quién es el dueño de esa casa de apuestas deportivas

El abogado de Ecuabet, José Arauz, se refirió en Teleamazonas a la denuncia ingresada por la Junta de Beneficencia, en noviembre de 2025

El abogado de Ecuabet, José Arauz, se refirió a la denuncia ingresada por la Junta de Beneficencia, en noviembre de 2025, en la que se cuestiona la legalidad de la casa de apuestas.

Según la Junta de Beneficiencia, una de las supuestas irregularidades sería que Ecuabet opera en Ecuador con una licencia extranjera para ofrecer servicios de pronósticos deportivos.

Ante esa denuncia, este viernes 9 de enero de 2026, Arauz se pronunció en Las Entrevistas de Teleamazonas y aseguró que opera en Ecuador desde hace cinco años y que ha tributado al Servicio de Rentas Internas (SRI) 40 millones de dólares durante ese tiempo. Sin embargo, no dio cifras específicas de la facturación.

José Arauz: Ecuabet pertenece a un grupo de accionistas internacionales

El entrevistador Milton Pérez le preguntó quién es el dueño de la plataforma de apuestas. Sin embargo, el abogado evitó dar nombres y señaló únicamente que Ecuabet “pertenece a un grupo de varios accionistas internacionales” que operan negocios similares en Ecuador y otros países de Latinoamérica.

Incluso, al ser consultado sobre la existencia de un presidente o una cabeza visible de la empresa, aseguró que esta funciona como un “cuerpo colegiado” que toma decisiones de manera colectiva.

Frente a la acusación de la Junta de Beneficiencia, el abogado sostuvo que Ecuabet “está domiciliado en Ecuador y bajo el control de las autoridades ecuatorianas”. Además, insistió que la empresa tributa en el país.

No obstante, en su propio sitio web, la firma señala que está domiciliada y autorizada por la isla de Anjouan, ubicada en el sur de África, frente a las costas de Tanzania.

Arauz explicó que ese registro en África corresponde a “empresas certificadoras que distribuyen plataformas a nivel mundial para operadoras de pronósticos deportivos”.