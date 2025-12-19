Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

La Asamblea Nacional aprobó la Ley del Deporte con regulación de pronósticos deportivos

La Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación fue aprobada por la Asamblea Nacional con 84 votos.

Patricia Armijo

19 dic 2025 - 21:20

La Ley del Deporte fue aprobada en la Asamblea Nacional, en sesión virtual este viernes 19 de diciembre de 2025, con 84 votos a favor y 60 en contra.

La nueva ley incluye un marco normativo para regular los pronósticos deportivos. Este control estará a cargo del Ministerio de Educación y Deporte.

Esa Cartera de Estado tendrá un plazo de hasta 120 días para emitir el reglamento para "regular y controlar de manera integral todas las actividades relacionadas con pronósticos deportivos".

El control estatal incluirá la emisión de autorizaciones. Además, las empresas deberán identificar y verificar plenamente a los jugadores, prohibiendo las apuestas anónimas.

La norma exige la trazabilidad de todas las operaciones financieras vinculadas a pronósticos, sean recargas o pagos de premios.

Deportistas, entrenadores y organizaciones deportivas no podrán participar de manera directa o indirecta en pronósticos de los deportes en los que tengan influencia.

También se incluyó la prohibición de mantener interéses financieros, participación accionaria o vínculos comerciales con operadores de pronósticos deportivos.

