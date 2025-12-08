Así se incrementó el monto del Salario Básico Unificado en Ecuador en los últimos 10 años

El Salario Básico Unificado (SBU) en Ecuador se incrementa cada año en función de las variables económicas del país. El sábado 20 de diciembre del 2025 es la fecha tope para definir el monto del sueldo básico que se aplicará en 2026, de acuerdo con el cronograma establecido por el Consejo de Trabajo y Salarios.

El salario en Ecuador ha crecido sostenidamente en la última década, pasando de 340 dólares en 2014 a 470 dólares en 2025. El incremento aproximado por año ha sido de 2%, de acuerdo con las cifras oficiales.

En 2015, de manera unilateral, el expresidente Rafael Correa determinó que el salario para 2016 será será de 366 dólares tras no llegar a un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y los empleadores.

Luego el salario básico unificado se fue incrementando de forma modesta. En 2017 el monto fue de 375 dólares, con un incremento de apenas 9 dólares. Este se consideró un salario histórico ya que por primera vez hubo acuerdo entre trabajadores y empleadores.

Para 2018, el salario fue de 386 dólares, con un incremento de 11 dólares. En ese entonces el aumento era para fomentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores. En 2019, el incremento fue de 8 dólares y los trabajadores tendrían una remuneración de 394 dólares.

La pandemia del covid-19 cambió el panorama para 2020. Ese año y el 2021, el salario se congeló en 400 dólares. Luego, en 2022, como una oferta de campaña del entonces presidente Guillermo Lasso, el salario se incrementó a 425 dólares y para 2023 fue de 450 dólares.

En 2024 el salario se incrementó en 10 dólares y llegó a 460 dólares y con el mismo valor para el 2025 el salario fue de 470.

Para el 2026 hay varias ofertas que van desde los 10 hasta los 200 dólares, una cifra que, según el Ministro de Trabajo, Harold Burbano, está alejada de la realidad. Se prevé que el incremento para el próximo año será de 16 dólares.