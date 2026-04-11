Aviones de Amazon Air llegan a Ecuador en alianza con Avianca Cargo
La aerolínea colombiana cubrirá la ruta Quito-Miami con el objetivo de facilitar exportaciones de productos clave.
Amazon Air Cargo en el aeropuerto de Quito,.
Cortesía
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Actualizada:
11 abr 2026 - 16:12
Amazon Air Cargo llega por primera vez a Ecuador mediante una alianza con Avianca Cargo para conectar Quito y Miami.
La ruta operará cinco vuelos semanales utilizando aviones de carga de la flota exclusiva de Amazon.
La idea es facilitar exportaciones
Lo que se busca es fortalecer el transporte de comercio electrónico y exportaciones clave como flores y frutas.
Ecuador es el segundo mercado en Latinoamérica donde Avianca Cargo incorpora la capacidad de Amazon Air, tras alianzas iniciadas en 2025
Según la información, se prevé que desde Miami lleguen además, productos farmacéuticos y autopartes.
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